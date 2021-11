Lakers-Celtics : 37 ans après, Worthy et Maxwell sont toujours rivaux

L'un des reproches faits à la nouvelle génération par les glorieux anciens, c'est cette amitié généralisée entre tous les meilleurs joueurs. Il y a 37 ans, la rivalité entre les Boston Celtics et les Los Angeles Lakers était ardente et elle continue aujourd'hui entre certains membres des deux équipes.

Si Larry Bird et Magic Johnson s'entendent très bien, il y a toujours des petites tensions palpables entre James Worthy et Cedric Maxwell, qui se sont gentiment clashés sur les réseaux sociaux, comme des millenials.

En marge de la rediffusion des Finales 1984 remportées par Boston, James Worthy n'avait pas eu l'air de bien digérer les commentaires de Cedric Maxwell, invité en plateau pour revenir sur ce sacre l'année dernière.

"Big Game James" a alors lancé les hostilités en postant une photo de lui en train de dunker sur celui qui lui avait fait un "choke sign" sur le terrain après un lancer franc important raté dans le game 5 de ces mêmes Finales. Avec en légende : "Merci pour les souvenirs, Cedric Maxwell".

Thanks for the memories ⁦@cedricmaxwell81⁩ ⁦@NBCSBoston⁩ pic.twitter.com/Kj7ndrOdMc

— James Worthy (@JamesWorthy42) April 11, 2020