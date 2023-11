Les Lakers intéressés par un trio des Bulls ?

Les Chicago Bulls vont-ils enfin imploser ? La question se pose depuis de nombreux mois. Et si la franchise de l'Illinois n'a pas encore bougé, la situation pourrait évoluer. En effet, Zach LaVine se trouverait potentiellement sur le départ. Avec des intérêts des Philadelphia Sixers, des Los Angeles Lakers et du Miami Heat.

Mais dans l'hypothèse d'un deal XXL, LaVine ne serait probablement pas le seul joueur à quitter Chicago. Et justement, les Lakers, avec de grandes ambitions, visent un package plus important. D'après les informations du journaliste de The Athletic Jovan Buha, les Angelenos, pour le bon prix, sont bel et bien intéressés par LaVine.

Mais ce n'est pas tout... Si les Bulls décident de faire un grand ménage, les Lakers sont aussi prêts à négocier pour DeMar DeRozan et/ou Alex Caruso. On le savait, les Californiens, avec plusieurs atouts à éventuellement trader, envisagent toutes les options. Surtout après un début de saison mitigé.

Et si Chicago décide réellement de lancer une grande reconstruction, il y a effectivement un coup à jouer. Pour récupérer trois joueurs productifs à un coût correct. Mais pour le moment, les Bulls semblent simplement à l'écoute des offres...

