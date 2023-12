Les Lakers, un temps-mort qui suscite la polémique…

Les Los Angeles Lakers ont dominé les Phoenix Suns (106-103) pour se qualifier pour la finale de la NBA Cup à l'Ouest. Mais cette victoire a été entachée d'une polémique. A 105-103 avec 11 secondes à jouer, Austin Reaves a été bien bloqué par Devin Booker et Kevin Durant.

Alors que le Californien était en train de perdre le ballon, LeBron James a réclamé un temps-mort. Et il l'a obtenu ! Pourtant, sur les images, Reaves semble avoir perdu la maîtrise du cuir avant la demande du King.

Une décision difficile à digérer pour le coach des Suns Frank Vogel.

"Il s'agit d'un ballon perdu, et tu ne peux pas appeler un temps-mort sur un ballon perdu. L'arbitre a sifflé. Je ne sais pas pourquoi. Tout dans la Ligue est visionnable. Je ne sais pas pourquoi ce n'était pas le cas.

Nous avons bloqué le joueur, nous avons forcé le turnover, et il y a eu un coup de sifflet. C'est tellement frustrant", a soufflé Vogel.

De son côté, Durant a refusé de se cacher derrière cette action.

"Ce n'est pas la balle de match. Ce n'est qu'une action. C'est un match de 48 minutes. Je n'aime pas me plaindre des décisions. Parfois, l'arbitre n'a pas toujours raison. Parfois, c'est à nous de jouer en dépit de tout cela et ne pas mettre le main entre les mains de l'arbitre", a lancé KD.

Une action tout de même frustrante pour les Suns.

Suns fans should be livid. In order for a time out to be called,the Lakers needed to have possession of the ball. It is clearly not controlled by Reaves as the ball is already free by the time LeBron is turning to the ref with the time out signal. This would’ve tied the game pic.twitter.com/tF6Jb9MQVT

— BBALLBREAKDOWN (@bballbreakdown) December 6, 2023