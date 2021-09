C'est officiel, LaMarcus Aldridge a été autorisé à rejouer par un panel de médecins de la NBA. Après avoir annoncé sa retraite prématurée quelques jours après sa signature aux Brooklyn Nets la saison dernière, l'intérieur All-Star avait pris la décision de dire stop jusqu'à nouvel ordre. Avec le recul et après des examens, voilà "LMA" de nouveau apte au combat et prêt à aller chercher la bague qui manque à son palmarès.

Selon Shams Charania de The Athletic, c'est à nouveau à Brooklyn que l'on devrait revoir l'ancien joueur des Portland Trail Blazers et des San Antonio Spurs. Les Nets, qui viennent juste de recruter Paul Millsap, sont les grands favoris pour ajouter LaMarcus Aldridge, un énième All-Star, à leur roster où figurent déjà Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, Blake Griffin et DeAndre Jordan pour ne citer qu'eux.

Seven-time NBA All-Star LaMarcus Aldridge has been cleared to play again, passing all of the necessary tests, sources tell @TheAthletic @Stadium. The Nets are leaders to sign Aldridge, sources said.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 2, 2021