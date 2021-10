LaMelo Ball aurait pu être égoïste, il a préféré la maturité et la classe

En voyant LaMelo Ball rester sur le banc lors du 4e quart-temps contre les Brooklyn Nets, les fans des Hornets ont sans doute un peu tiqué. Pas très longtemps, bien entendu, puisque leur équipe s'est imposée au Barclays Center contre le favori de l'Est. Charlotte réussit la meilleure entame de saison de son histoire avec un impeccable 3-0 et il n'y a aucun nuage à l'horizon.

Mieux, contrairement à ce que l'on aurait pu penser, la décision de laisser Ish Smith incendier Brooklyn n'est pas venue de James Borrego, le head coach de Charlotte. Alors qu'il devait à nouveau faire son entrée, LaMelo a demandé à Borrego de laisser Smith en jeu pour ne pas casser la dynamique de l'équipe. Bien lui en a pris, puisque Charlotte a passé un 32-17 à Brooklyn dans le 4e quart-temps, avec 11 points, 4 passes et 1 contre de Ish Smith.

LaMelo Ball est Rookie of the Year en titre, avec un niveau individuel qui laisse penser qu'il ne devrait pas être si loin que ça d'une participation au All-Star Game en février. Malgré la hype autour de lui, le Californien a eu la lucidité et la maturité suffisantes pour mettre l'équipe avant ses stats. On est très loin de l'image finalement erronée de gamin arrogant et ultra-individualiste qu'il pouvait renvoyer lorsqu'il jouait en high school avec Chino Hills et sous les ordres de son père.

Cette séquence du 4e quart-temps peut paraître anecdotique, mais elle est déjà très significative du joueur que peut devenir et est déjà LaMelo.

"C'est énorme ce qu'il a fait. C'est aussi une preuve de la manière dont l'équipe a grandi. Tant qu'il affichera une aussi grande maturité et que l'équipe entière se comportera de cette manière, nous continuerons de gagner des matches", s'est satisfait James Borrego devant la presse après la rencontre.

En trois quart-temps, LaMelo Ball avait eu le temps de compiler 18 points, 6 rebonds et 5 passes, avec encore quelques actions aussi flashy qu'efficaces dont il a le secret.

L'expérience LaMelo ne fait que débuter, mais les signaux sont au vert. Le garçon a ce qui faut pour être le leader positif dont ont besoin cette franchise et cette ville pour être à nouveau sur la carte.

