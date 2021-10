Les résultats de la nuit en NBA

Hornets @ Nets : 111-95

Magic @ Knicks : 110-104

Celtics @ Rockets : 107-97

Sixers @ Thunder 115-103

Warriors @ Kings : 119-107

Grizzlies @ Lakers : 118-121

Melo grimpe les marches de l'histoire, Morant pas récompensé

- La finition de Ja Morant sur l'action ci-dessous n'a absolument aucun sens. Son match non plus d'ailleurs, qui aurait mérité une fin beaucoup plus heureuse que ça. Avec 40 points et 10 passes, le meneur des Memphis Grizzlies a donné de violents maux de tête aux Los Angeles Lakers, pas passés loin du tout d'une troisième défaite en trois matches. Morant a rendu une copie de très haut niveau, mais a manqué le dernier des trois lancers francs qui auraient dû permettre à Memphis de jouer la prolongation à 2.5 secondes de la fin.

THIS FINISH BY JA 🤯 pic.twitter.com/E5r5hcjo6y — NBA TV (@NBATV) October 25, 2021

Du coup, le ballon du match a été offert à Carmelo Anthony, qui l'a franchement bien mérité aussi. Melo a non seulement inscrit 28 points avec un joli coup de chaud à 3 points qui a remis les Lakers d'équerre dans un moment compliqué, mais il en a aussi profité pour devenir le 9e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. C'est cette fois Moses Malone qui, depuis le paradis des légendes NBA, a pu observer l'ailier vétéran le doubler.

Avec une paire Anthony Davis (22 pts) - LeBron James (19 pts) pas hyper tranchante offensivement, il fallait bien ça pour que Los Angeles lance enfin sa saison sur le plan comptable.

On a night where @carmeloanthony moves to ninth all-time in NBA history in regular season scoring, he leads the @Lakers to the win with 28 PTS and 6 3PM 🔥 pic.twitter.com/P2pJT6TI1V — NBA (@NBA) October 25, 2021

Ja Morant, James Harden : Les 5 performances de la nuit en NBA

Miles Bridges calme les Nets, Harden frustré

- Sale dimanche pour les Brooklyn Nets. Non seulement leur match contre Charlotte a été éclipsé médiatiquement par le rassemblement de fans venus manifester en faveur de Kyrie Irving, mais en plus ils ont perdu contre les Hornets. Les 38 points de Kevin Durant, beaucoup trop seul (James Harden s'est perdu dans sa frustration envers le corps arbitral), n'ont pas empêché Brooklyn de s'incliner.

Il faut dire que Charlotte a joué le coup à merveille. Miles Bridges a sorti un superbe match (32 points, 9 rebonds, 2 passes et 2 interceptions) et que tout le monde a tiré dans le même sens. LaMelo Ball, qui avait réussi trois bons quart-temps, a demandé à James Borrego de laisser Ish Smith, son back up, sur le terrain, pour ne pas casser la dynamique de l'équipe. Une preuve de maturité pour le Rookie of the Year 2021, mais aussi de bonne santé du collectif de Caroline du Nord.

- Après avoir démarré à 10/10 cette saison, Patty Mills est rentré dans le rang à 3 points avec un 1/6 dimanche.

Stephen Curry et les Warriors sur un nuage

- Tout va bien pour les Warriors dans ce début de saison. Stephen Curry et ses partenaires ont signé une troisième victoire en trois matches en allant s'imposer sans grand mal à Sacramento. Curry a évidemment été le joueur le plus en vue, avec 27 points, 10 passes et 7 rebonds notamment, devenant au passage le premier joueur de l'histoire de la franchise à atteindre les 5 000 passes décisives en carrière.

Stephen Curry does it all and drops 27 PTS, 7 REB, 10 AST and 3 STL as the @warriors improve to 3-0! pic.twitter.com/JSoArFyEBJ — NBA (@NBA) October 25, 2021

- Les parents Curry ont passé une bonne soirée avec la zapette sur le canapé. Juste avant que l'aîné ne s'occupe du cas des Kings, le middle child de la famille a fait un démarrage canon lors de la victoire des Sixers sur le parquet d'OKC, avec 23 de ses 28 points inscrits dans le seul premier quart-temps, avec un phénoménal 6/7 à 3 points. Cette entame a mis Philadelphie sur de bons rails, sans que Joel Embiid (22 pts) n'ait besoin de forcer sur son genou souffrant.

En face, le Thunder n'a pas démérité et le backcourt Shai Gilgeous-Alexander-Josh Giddey a montré une belle créativité et un début de complémentarité intéressant. "SGA" (29 passes, 8 passes) et le rookie australien (19 pts, 8 rbds, 7 pds, 4 stls) ont toute une saison pour s'apprivoiser et montrer que leur association peut être essentielle pour le futur de la franchise.

🌩 29 PTS, 6 REB, 8 AST 🌩 Shai Gilgeous-Alexander shows out in the @okcthunder home-opener! pic.twitter.com/87wZBSxFD2 — NBA (@NBA) October 25, 2021

Théo Maledon est malheureusement un peu victime de l'arrivée de Giddey. Le meneur français est sorti du banc 13 minutes, sans marquer le moindre point, ni distribuer la moindre passe. Son équipe a même pris -16 en sa présence.

- Les Knicks l'ont reconnu après le match : le Magic a joué plus dur qu'eux. Orlando est allé créer la surprise au Madison Square Garden, 48 heures après s'être incliné à domicile contre la même équipe. New York a montré beaucoup moins de mordant et de justesse que lors de ses deux premières sorties. Résultat : Terrence Ross a fait un festival dans le 4e quart-temps (22 pts), Cole Anthony était partout (29 points, 16 rebonds) et 6 joueurs du Magic, dont Mo Bamba et le rookie Franz Wagner, ont fini avec au moins 10 points au compteur.

Evan Fournier n'était pas beaucoup plus inspiré que ses camarades. Le Français a terminé avec 8 points à 3/11.

Terrence Ross catches fire in the 4th 🔥 He scores all of his 22 PTS in the final quarter to lift the @OrlandoMagic to the win! pic.twitter.com/OwrVEDMRUq — NBA (@NBA) October 25, 2021

- Il a fallu que les Celtics soient privés de Jaylen Brown, leur meilleur scoreur depuis le début de saison, pour gagner un match. Et qu'ils affrontent les Rockets, accessoirement... Jayson Tatum a lâché les chevaux (31 points à 50%) et Boston a gommé une entame ratée (+8 pour Houston après le 1er quart-temps) pour s'imposer au Texas.

On notera quand même que Jalen Green a fait étalage de sa classe offensive avec 30 points à 11/18 dont un épatant 8/10 à 3 points qui en dit long sur la capacité du garçon a faire d'énormes dégâts dans la NBA de 2021. Un peu de roublardise et de capacité à aller sur la ligne en plus (0 tentative cette nuit) et Green pourra gentiment s'établir comme le favori dans la course au titre de Rookie of the Year.