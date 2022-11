Rechute pour LaMelo Ball, encore blessé à la cheville

LaMelo Ball est arrivé au Spectrum Center sous les applaudissements et il est reparti en faisant la grimace. Non pas seulement parce que les Charlotte Hornets ont perdu contre les Indiana Pacers (113-125) mais surtout parce que le jeune meneur All-Star a été contraint de quitter ses coéquipiers à un peu moins de deux minutes de la fin du match après s’être refait mal à la cheville.

C’est donc en serrant les dents qu’il s’est rendu au vestiaire pour y être examiné. Son coach, Steve Clifford, n’en sait pas plus pour l’instant. Les médecins des Hornets vont sans doute lui faire passer des examens complémentaires afin de déterminer la gravité exacte de cette nouvelle blessure. La mauvaise nouvelle, c’est qu’il s’agit de la même cheville qu’il l’a écarté des terrains pendant les 13 premiers matchs de la saison.

C’est en voulant sauver un ballon que Ball a marché sur le pied d’un fan au premier rang, faisant ainsi tourner sa cheville. Il a de suite crié de douleur. Cela ressemble donc évidemment à une entorse, reste à savoir de quelle sévérité.

LaMelo Ball rolls his ankles after stepping on a fan's foot.

He had a game-high 26 PTS (5/8 3PT) & 6 AST pic.twitter.com/3I7OlcbYRV

— Ballislife.com (@Ballislife) November 17, 2022