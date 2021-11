LaMelo Ball rejoint Luka Doncic dans l’histoire de la NBA

LaMelo Ball poursuit sa progression pour sa seconde année en NBA. Malgré quelques performances irréguliers, le meneur des Charlotte Hornets affiche un énorme potentiel. La nuit dernière, il a ainsi été le grand artisan du succès des siens contre les Indiana Pacers (121-118).

Avec 32 points, 11 rebonds et 8 passes décisives, le jeune talent a même frôlé le triple-double. Et avec cette prestation, Ball a été le meilleur marqueur, rebondeur et passeur de cette rencontre au sein des deux équipes.

Et dans l'histoire de la NBA, le #3 pick de la Draft NBA 2020 est devenu le 2ème plus jeune joueur à réaliser un tel exploit. Le premier ? Un certain Luka Doncic qui a récupéré de nombreux records de précocité.

LaMelo Ball is the second-youngest player in NBA history to lead both teams outright in points, rebounds and assists in a single game.

The only player to do it at a younger age was Luka Doncic. pic.twitter.com/RwT1lZoY4s

— ESPN (@espn) November 20, 2021