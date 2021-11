Les résultats de la nuit en NBA

Pacers @ Hornets : 118-121

Warriors @ Pistons : 105-102

Lakers @ Celtics : 108-130

Magic @ Nets : 113-115

Thunder @ Bucks : 89-96

Clippers @ Pelicans : 81-94

Bulls @ Nuggets : 114-108

Mavs @ Suns : 104-112

Raptors @ Kings : 108-89

MVP Race Vol.1 : Steph vs KD c';est déjà très chaud- L'équipe B des Warriors est donc capable de battre l'équipe A des Pistons. En l'absence de Stephen Curry et Draymond Green notamment, Golden State a dominé Detroit grâce aux 32 points de Jordan Poole, aidé par Andrew Wiggins.

Les Californiens se sont fait une petite frayeur en dilapidant une avance de 16 points au début du 4e quart-temps que Jerami Grant, puis Frank Jackson, n'ont pas réussi à exploiter en manquant leurs tirs dans les dernières secondes.

Killian Hayes était titulaire mais n'a joué que 18 minutes (3 points, 4 rebonds, 1 passe, 1 interception), trop gêné par son pouce gauche. Cade Cunningham continue lui de montrer de bonnes choses et a bouclé la partie avec 19 points, 6 rebonds, 6 passes, 3 interceptions et 2 contres.

- Tout réussit aux Warriors en ce moment. La preuve.

EXACTLY how Steve Kerr drew it up 😂 pic.twitter.com/mqEzRasuWM — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 20, 2021

Retour perdant pour LeBron

- L'événement de la nuit à Boston devait être le retour de LeBron James à la compétition après 8 matches d'absence. Le retour du "King", plutôt bon au demeurant (23 pts à 10/16) a été éclipsé par le show Jayson Tatum. Plutôt fan des Lakers durant son enfance, l'ailier All-Star a rappelé aux fans des Celtics qu'il était désormais acquis à leur cause.

Tatum a pris les choses en main après un premier quart-temps compliqué de son équipe, pour claquer 37 points et 11 rebonds à 50%. Avec le concours de Marcus Smart (22 pts), Dennis Schröder (21 pts) et Al Horford (18 pts), le numéro 0 de Boston a mis le feu sous les yeux de Bill Russell et Paul Pierce, mis à l'honneur pour l'occasion.

Les Lakers ont complètement plongé défensivement et ni Anthony Davis (31 pts), ni Russell Westbrook (12 pts) n'ont pu rendre ce match serré au-delà du premier quart-temps.

- Pascal Siakam a réussi son meilleur match offensif de la saison en profitant de la faiblesse actuelle des Sacramento Kings. Le Camerounais a inscrit 32 points pour guider Toronto vers un succès facile et mettre un terme à une série de trois défaites de rang. On peut se demander si Luke Walton va passer le weekend...

La 11e de suite pour les Suns !

- Les Suns sont des durs à cuire et des maîtres du 4e quart-temps. Phoenix a porté sa série de victoire à 11 après son succès à domicile contre Dallas. Menés de 5 points en début de 4e, Chris Paul et ses camarades ont accéléré au bon moment, en enquillant notamment les paniers à 3 points et en limitant les Mavs à 20 points.

"CP3", auteur de 18 points et 14 passes, a encore régalé, mais c'est l'apport des remplaçants que sont JaVale McGee (14 pts, +13 de différentiel) et Cam Johnson (13 pts) qui a fait la différence.

En l'absence de Luka Doncic, Kristaps Porzingis (23 pts, 12 rbds) a fait de son mieux. Frank Ntilikina a lui tenté de compenser sa maladresse (0/7) par une grosse activité en sortie de banc (4 points, 5 passes, 3 rebonds, 3 interceptions).

Plus d'infos à venir...