Lance Stephenson, c’est reparti pour le kiff

La magie continue d’opérer à chaque fois que Lance Stephenson enfile un maillot des Indiana Pacers. Son troisième passage avec sa première franchise allait toucher à sa fin dans deux jours mais les dirigeants en ont déjà vu assez pour prendre leur décision : ils vont conserver le vétéran jusqu’à la fin de la saison.

« Lance donne une énergie différente à notre équipe. Sa personnalité, l’étincelle qu’il a créé… ça nous a changés. Notre attitude n’est plus la même. Nous sommes plus joyeux et ça fait plaisir à voir », commente le coach Rick Carlisle.