Late Session Replay : la MVP Race, les Wolves et les joueurs qui nous font vibrer

Si vous avez manqué la traditionnelle Late Session du mardi 23 heures cette semaine, pas de panique. Voici le replay de l'émission du 28 mars avec Benjamin Moubèche, Antoine Pimmel et Shaï Mamou.

Au menu, l'épuisante course au MVP et ses derniers rebondissements, la forme aussi surprenante qu'encourageante des Wolves et leur avenir à court terme, mais aussi une liste des joueurs pas toujours évidents que l'on a adoré voir jouer en NBA cette saison.



Vous pouvez également retrouver l'épisode du podcast BasketSession/Reverse de cette semaine, autour des galères des Dallas Mavericks et des équipes à suivre d'ici 2024.