Le Big Three du Heat réuni, ça rappelle des souvenirs

LeBron James, Chris Bosh et Dwyane Wade se retrouvaient au Hall Of Fame hier.

La planète basket a vécu un tremblement de terre en juillet 2010. LeBron James prenait la décision de quitter les Cleveland Cavaliers. Surtout, il rejoignait Dwyane Wade ET Chris Bosh au Miami Heat ! Une association de suite perçue comme invincible. Surtout à une époque où les super teams ne se constituaient pas encore vraiment de la sorte, via la Free Agency. Une vraie révolution. Dès leur arrivée, les Three amigos promettaient non pas un, non pas deux mais des tas de titres. Ils se sont finalement arrêtés à deux bagues, en jouant quatre finales de suite. Des années plus tard, les voilà réunis à l'occasion de l'introduction de CB au Hall Of Fame.

C'est donc le plus jeune des trois qui entre le premier au panthéon... sans ses soucis de santé, Bosh serait peut-être encore en NBA. C'est fou comme le temps passe vite. La formation de ce Big Three légendaire nous semble si proche et pourtant... seul LeBron James évolue encore chez les pros. Et ça en dit long sur sa longévité impressionnante. Surtout qu'il est encore aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs du championnat.