Le bonheur des Knicks après leur victoire en finale, les mots de Brunson

La cérémonie a débuté par la remise officielle du trophée aux Knicks, sous les yeux des dirigeants de la franchise et des fans. Alignés sur l'estrade, les joueurs ont reçu un par un leurs médailles avant que le trophée ne soit présenté au centre du parquet, dans une atmosphère de célébration assumée. Pour New York, ce succès s’inscrit comme une étape importante dans une saison placée sous le signe de standards élevés et d’attentes fortes.

Arrivé avec une étiquette lourde à porter, Mike Brown a rapidement insisté sur la portée collective de ce titre et sur la manière dont son groupe a abordé l’événement à Las Vegas.

« À chaque fois que vous pouvez participer à une compétition où vous êtes le dernier debout et où vous pouvez accrocher une bannière, vous prenez ça très au sérieux. Et tous nos gars l’ont pris très au sérieux », a expliqué l’entraîneur des Knicks, avant de savourer l’instant. « Le plus excitant, c’est ce sentiment d’être à New York en ce moment. Allez, allez. Quels fans on a. Je vous aime. »

Le point d’orgue de la soirée est ensuite venu avec l’annonce du Most Valuable Player de la NBA Cup. Sans surprise, Jalen Brunson a été désigné MVP du tournoi, récompensant son leadership et son impact tout au long de la compétition. Le meneur a immédiatement tenu à renvoyer le mérite vers ses coéquipiers. « OG Anunoby, Tyler Kolek, Jordan Clarkson, Mitchell Robinson, ils ont tout donné ce soir. Sans eux, on ne gagne pas. Sans eux, on ne gagne pas », a-t-il insisté.

Interrogé sur la capacité de son équipe à renverser des situations compliquées, Jalen Brunson a résumé l’état d’esprit des Knicks sur ce tournoi.

« On était menés de dix points ou quelque chose comme ça, et on a trouvé un moyen de gagner. C’est tout. On va trouver un moyen, et ça va être notre modèle pour la suite. On va trouver un moyen. »

Le meneur new-yorkais a également souligné la confiance mutuelle qui anime le groupe. « Ils m’ont juste demandé d’être moi-même. Ils ont une confiance totale en moi, le staff, l’organisation, ce public, tous ensemble. Sans eux, je ne serais pas là. Vraiment. »

Ce sacre en NBA Cup ne vaut pas un titre NBA, mais il confirme la trajectoire prise par les Knicks cette saison. Face à un adversaire solide, New York a validé une étape supplémentaire dans sa construction et repart avec un trophée qui nourrit clairement ses ambitions.