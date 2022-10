Être un coach durable en NBA n'est pas une tâche facile. Rares sont ceux qui parviennent à rester suffisamment longtemps pour installer une dynamique et leurs idées, puis être en mesure de voir leurs effets. David Thorpe est l'un des coaches particuliers les plus réputés du paysage NBA, où il s'occupe de nombreux joueurs en demande de conseils et de travail supplémentaire en cours de saison. Son constat sur le coaching dans le meilleure ligue du monde est alarmant. Il l'a expliqué lors de son passage dans le podcast The Unrestricted Area le weekend dernier.

"Le niveau du coaching en NBA est au niveau le plus bas de son histoire. Je ne dis pas ça avec plaisir parce que je suis un partisan des coaches, mais la plupart d'entre eux sont très négligents par rapport à leurs devoirs de coach en ce moment. Ils ne parlent pas à leurs joueurs. Ou quand ils le font, c'est pour leur lécher le cul. Ils ne donnent aucun feedback, il n'y a pas de communication. Et dans certains cas, ils ne disent rien parce qu'ils ont peur que les joueurs se plaignent et les fassent virer.

Il y a des endroits où c'est préservé. Miami ? Ils n'ont aucune retenue pour coacher leurs joueurs. Steve Kerr coache ses gars. Ty Lue aussi. Gregg Popovich, évidemment. Chez les autres, assistants comme head coaches, il n'y a pas assez de coaching. Les joueurs sont livrés à eux-mêmes et obligés de résoudre des problèmes par eux-mêmes.

Des joueurs ont commencé à venir me voir parce qu'ils avaient peur de parler à leur coach, de crainte qu'ils ne se mettent à ne plus les faire jouer parce qu'ils avouaient leurs difficultés. Souvent, les coaches leur envoient juste des vidéos, sans conversation, ni instructions, ou alors quand il y en a elles sont mauvaises ou démagogues. Les GM et les propriétaires doivent donner plus de pouvoir aux coaches pour leur permettre de responsabiliser leurs joueurs et leur dire la vérité, que ce soit en bien ou en mal.

Je ne parle pas de gueuler comme le font les coaches universitaires, mais enseigner et apprendre. On est dans ce business pour inspirer des gens. C'est là où les coaches NBA sont dans un échec dramatique à l'heure qu'il est. Parfois, on dirait presque qu'ils ne veulent pas être inspirants pour leurs joueurs sinon ils seront obligés de les payer plus".