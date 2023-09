Phoenix prend soin de ses fans. Mat Ishbia, propriétaire des Suns, a pris la décision d’offrir des antennes de télévision gratuitement pour permettre aux habitants de l’Arizona de suivre les matches de leur équipe favorite. Cette initiative a été annoncée suite à la rupture du contrat de diffusion avec Bally Sports, la franchise préférant diffuser ses rencontres sur des chaînes locales, accessibles gratuitement aux téléspectateurs.

Cette transition cause une perte financière considérable pour les Suns, s’élevant à des dizaines de millions de dollars selon ESPN. Toutefois, la franchise a estimé que cela permettrait d’élargir sa base de fans et de toucher plus de 2,8 millions de foyers. Afin d’aider les fans à faire la transition, elle a offert des antennes de télévision à ceux qui ont rempli un formulaire sur son site web. L’offre a été si populaire que l’équipe a rapidement épuisé son stock initial et a dû en commander davantage.

Les chaînes locales diffuseront 70 matches de saison régulière et cinq matches de pré-saison de Phoenix. Les fans pourront ainsi suivre gratuitement la majorité des exploits de Kevin Durant, Devin Booker et leurs coéquipiers cette année. Ce geste fort rend la NBA plus accessible à tous, et permettra assurément aux Suns de gagner en popularité dans la région.

