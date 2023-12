Le Heat est “médiocre” ? On ne nous la fait pas, Jimmy…

Après 20 matches disputés cette saison, le Miami Heat est 7e de la Conférence Est, à quatre longueurs des Boston Celtics. Jimmy Butler passe généralement pour un joueur plus intéressé par les playoffs que par la saison régulière, mais il semble assez agacé par la situation. Après leur dernière défaite en date contre les Pacers (144-129), les Floridiens affichent un bilan de 11 victoires pour 9 défaites. Insuffisant pour "Jimmy Buckets".

"Où on est est ? On est dans une situation où l'on ne veut pas être, c'est à dire une situation médiocre. Pas bonne, pas mauvaise, juste médiocre. Si vous voulez parler de notre attaque, elle est médiocre. Si vous voulez parler de notre défense, elle est médiocre", a expliqué Butler devant la presse.

A la place des adversaires du Heat, on ne tomberait pas dans le panneau. Chaque année ou presque, Miami semble en difficulté en saison régulière et est quasiment donné pour mort. Et dès que les playoffs s'annoncent, Jimmy Butler devient Michael Jordan et des joueurs sortent de l'ombre pour faire de cette équipe une machine à créer la surprise. Les Floridiens ont joué deux Finales NBA ces quatre dernières années et avec la paire Butler-Adebayo, conjuguée à l'éclosion de joueurs comme Jaime Jaquez Jr, ou à la confirmation de joueurs solides comme Caleb Martin, personne n'a intérêt à prendre cette équipe à la légère, quand bien même elle finirait à nouveau hors du top 6...

In-Season Tournament : un pari gagnant pour la NBA ?