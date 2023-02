Le Jazz ne lâche pas Russell Westbrook

Il n'est pas si sûr que Russell Westbrook finisse la saison avec les Los Angeles Lakers... Acclimaté à son rôle de 6e homme, l'ancien MVP fait de son mieux en sortie de banc même si les Lakers sont toujours hors de la zone de flottaison. Il semblerait que la porte reste ouverte à un départ avant la deadline du 9 février. Utah, dont avait parlé plusieurs fois comme d'une destination potentielle pour Westbrook, est toujours intéressé.

D'après Chris Haynes de Bleacher Report, des discussions ont eu lieu ces dernières heures entre le Jazz et les Lakers autour d'un deal avec Russell Westbrook comme pièce principale. Pour le moment, cela n'a abouti à rien, mais le simple fait qu'il y ait des tractations montrent que sa situation n'est pas stable. On imagine que Danny Ainge se verrait bien récupérer des picks pour agrémenter sa collection, à moins qu'il ne considère que l'ex-meneur d'OKC puisse l'aider à se qualifier pour les playoffs et à y briller.

Le Jazz est pour le moment 8e à l'Ouest, avec seulement une victoire de moins que le 4e, Dallas. Les Lakers, pour leur part, occupent le 12e rang, à deux longueurs du top 7. Depuis le début de la saison, Russell Westbrook tourne lui à 15.7 points, 7.6 passes et 6.3 rebonds de moyenne.

Podcast #75 : Les Sixers sont-ils vraiment dangereux ?