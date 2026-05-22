Le joueur NBA préféré de « Kvara », la superstar du PSG, va vous surprendre

Khvicha Kvaratskhelia est un suiveur de NBA et il a révélé son affection toute particulière pour Anthony Edwards, la star des Minnesota Timberwolves.

Le meilleur joueur du Paris Saint-Germain, ou en tout cas l'un des plus en vue depuis son arrivée dans la capitale la saison dernière, est un fan de NBA. Khvicha Kvarastkhelia, l'ailier géorgien, d'ores et déjà prétendant au Ballon d'Or 2026, a participé à une petite pastille avec NBA France en marge de l'annonce du NBA Paris Game 2027.

Il est demandé à l'ancienne star de Naples de reconnaître des joueurs par rapport à leur maillot. S'il a un poil hésité sur Tony Parker, "Kvara" s'en est bien sorti et s'est même permis de donner son avis sur certains d'entre eux. Et même de désigner son ancien joueur préféré et son basketteur actuel favori.

"Kobe Bryant est mon joueur et ma personnalité sportive préférée. [...] Je pense qu'Anthony Edwards est mon joueur préféré aujourd'hui et il va gagner plusieurs bagues de champion".

On imagine que Kvaratskhelia sera dans les tribunes de l'Accor Arena le 14 janvier 2027, pour le match entre les San Antonio Spurs et les New Orleans Pelicans.