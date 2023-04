Le jour où KG a demandé à Joakim Noah de lui “lâcher la b…”

Tout le monde le savait à l'époque. Il valait mieux éviter au maximum d'adresse la parole à Kevin Garnett sur le terrain et même d'interagir tout court avec lui. Lors de son passage dans l'émission I Am Athlete, Paul Pierce a raconté un souvenir qui l'a marqué d'une "discussion", si on peut appeler ça comme ça, entre "KG" et Joakim Noah.

"Quelqu'un était sur la ligne des lancers. KG était là, Noah à côté et moi un peu plus loin. Vous connaissez KG. Il était en train de regarder le sol, perlant de sueur. Là, Noah se tourne vers lui et lui dit : 'Yo, KG, tu étais mon joueur préféré quand j'étais plus petit. J'avais un poster de toi sur le mur de ma chambre'. Donc il lui dit tout ça et KG le regarde : 'Lâche-moi la bite ! Va te faire foutre !' Le mec a bondi de surprise. Je savais qu'il ne fallait pas parler à KG comme ça en plein milieu d'un match".

Kevin Garnett a réagi sur Twitter à ce souvenir, en expliquant que tout allait bien entre Joakim Noah et lui aujourd'hui. Le "Big Ticket" a même reçu l'ancien pivot des Bulls dans son émission il y a quelques semaines.

