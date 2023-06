Le Miami Heat prêt à trader pour une star

Après avoir échoué deux fois sur la dernière marche en quatre ans, le Miami Heat sera une des équipes les plus intrigantes à suivre à la prochaine intersaison.

Miseront-ils sur la continuité, en comptant sur l’effectif qui a brillé en playoffs et en n’oubliant pas qu’ils pourront y ajouter Tyler Herro dont la prolongation à 120 millions sur 4 ans débute l’an prochain ? Ou choisiront-ils d’aller sur le marché « chasser une star" ?

Dans The Hoop Collective Podcast, Brian Windhorst assure que le Miami Heat compte explorer cette deuxième option :

« Ils ont des picks de draft à leur disposition, et ils ont potentiellement des contrats à échanger, et je pense qu’ils vont aller chasser une star. Je ne sais pas s’ils en récupéreront une, je ne sais pas si tout se goupillera bien pour eux. Il y a d’autres équipes qui sont intéressés par cela, et je ne vais pas vous dire qui car d’autres vont s’accaparer mes infos, mais il y a des joueurs sur lesquels ils gardent un oeil. Et ils auront la capacité d’en signer un, spécialement si un joueur dit ‘Hey, envoyez-moi à Miami’.

Ils ont une petite fenêtre pour dépenser un peu d’argent, avant d’être touchés par la seconde ‘tax apron’ (un seuil de masse salariale - 179,5 millions de dollars - introduit dans le nouveau CBA au-delà duquel les équipes ne peuvent plus utiliser la moindre exception autre que les contrats minimum pour soigner des joueurs). Ils ont quelques picks de draft qu’ils peuvent échanger. Après la draft, ils auront accès à leur choix de 2030. Ils ont le 18ème choix dans cette draft, non pas que ce soit super intéressant.

Je ne pense pas qu’ils peuvent battre tous leurs concurrents potentiels sur un trade de star, mais si un joueur dit à sa franchise dans les deux prochaines semaines ‘Envoyez-moi à Miami’, ils ne seront pas dans la pire des positions pour y arriver. »

La marge de manœuvre est donc limitée. Le nouveau CBA entrera en vigueur le 1er juillet et il leur faudra donc opérer avant. Pas mal d’équipes ont de quoi offrir au moins aussi bien que le Miami Heat à une franchise qui serait prête à trader sa star. C’est pourquoi Brian Windhorst pense qu’il faut que la star demande à son équipe d’être envoyée spécifiquement en Floride.

Où l’on pense forcément à Damian Lillard, qui a clairement fait savoir que le Miami Heat serait sa destination préférée SI les Blazers et lui se séparaient. D’une, ce n’est pas gagné. De deux est-ce que ça pourrait arriver en 15 jours ?

Car Portland va forcément vouloir tenter d’attirer une star elle aussi, afin de convaincre Dame de rester. Ce qui pourrait prendre quelques temps…

Les autres gros noms régulièrement évoqués pour un trade sont Jaylen Brown, Trae Young, Jordan Poole ou encore Bradley Beal.

Reste maintenant à savoir qui le Heat serait prêt à échanger, outre les draft picks. Tyler Herro et son extension à 120 millions de dollars sur quatre ans seraient probablement mis dans la balance. Après tout, Miami a réussi à aller en finale en se passant de lui.

