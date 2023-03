Caitlin Clark est devenue la première athlète, hommes et femmes confondus, à réussir un triple-double à 40 points au Tournoi NCAA. Le tout pour qualifier son équipe pour le Final Four !

Réaliser un triple-double en NCAA n'a rien de facile et les performances de ce genre sont rares. Elles le sont encore plus dans le cadre du Tournoi NCAA, en pleine March Madness, lorsque les défenses se resserrent. Pire quand on ajoute à l'équation le fait d'inscrire au moins 40 points dans ce triple-double, aux portes du Final Four. Jusqu'à cette nuit, aucun homme et aucune femme n'y était parvenu. Caitlin Clark a brisé cette barrière en justifiant pleinement la hype qui l'entoure depuis ses débuts avec la fac d'Iowa en 2021.

Dimanche, la jeune arrière des Hawkeyes a choisi la scène nationale et un choc face à Louisville pour éclabousser la NCAA de son talent. Clark, avec sa technique exceptionnelle et sa capacité à shooter d'absolument n'importe où sur le terrain, a guidé son équipe jusqu'au dernier carré avec le premier triple-double à au moins 40 points de l'histoire du Tournoi. La combo guard de 21 ans a posé 41 points, 12 passes, 3 interceptions (et 9 turnovers, mais personne n'est parfait) à 8/14 à 3 points. Iowa l'a emporté relativement facilement (97-83), malgré les 27 points de Hailey Van Lith, autre petit phénomène attendu en WNBA en 2024, come Caitlin Clark.

Clark a fait le choix à sa sortie du lycée de rester dans son état natal plutôt que de céder aux sirènes des places fortes du pays comme UConn, Notre Dame, Tennessee, South Carolina ou Stanford. Elle est en train de voir son choix validé avec brio.

La suite du chemin est tout de même semée d'embûches, puisqu'au Final Four Iowa affrontera le vainqueur de l'opposition entre le grandissime favori du Tournoi, South Carolina (tenant du titre) et Maryland.

Les highlights de Caitlin Clark