Le plus gros prospect US pour 2025 est… le fils de Carlos Boozer

Et si l'un des fils de Carlos Boozer avait une carrière encore plus réussie et glorieuse que son médaillé olympique et All-Star de papa ?

Vous vous êtes peut-être souvenu de l'existence de Carlos Boozer en visionnant le documentaire sur la Redeem Team. Retraité depuis 2017 et une pige en Chine, l'ancien intérieur All-Star peut aujourd'hui suivre avec attention le parcours de deux de ses trois enfants, les jumeaux Cameron et Cayden. Les deux lycéens ont du talent et ont fait l'objet de multiples petits reportages et mini-téléréalités locales, mais l'un des deux semble avoir plus de chances que l'autre d'emprunter la même voie que son paternel.

Cameron Boozer, pas encore 16 ans, mesure 2 mètres et fait chavirer les têtes des recruteurs universitaires qui se massent pour regarder ses matches en tant que sophomore à la Christopher Columbus High School de Miami, en Floride. Power forward comme Carlos, l'adolescent est pour le moment classé n°1 des différents classements de lycéens. On sait bien que ce n'est pas une vérité absolue - certains comme Emoni Bates ont du mal à franchir le cap - mais c'est tout de même le signe que le talent et les perspectives sont là.

Jugez plutôt.

#1 ranked sophomore Cameron Boozer had a MONSTER game last night 😳 28 PTS

20 REB

5 AST

2 STL

1 BLK

10/17 FG

3/5 3PT pic.twitter.com/FEJ6jbvhNd — Overtime (@overtime) October 21, 2022

Carlos Boozer a été champion olympique et deux fois All-Star, faute d'avoir pu remporter un titre avec Utah ou Chicago, les deux villes dans lesquelles il a passé le plus de temps. On imagine qu'il fera tout pour convaincre son fils de s'engager avec Duke, même si Coach K est désormais à la retraite.

