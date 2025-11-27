Le poids de Guerschon Yabusele fait parler

Dans la foulée de la victoire 129-101 des New York Knicks contre les Charlotte Hornets, Guerschon Yabusele a une nouvelle fois été confronté aux critiques sur son poids. Mais le Français, d’un calme olympien, a décidé de ne plus répondre aux polémiques.

Loin du brouhaha qui entoure son physique depuis plusieurs semaines, Guerschon Yabusele assure qu’il ne perd pas une seconde d’énergie avec ça. Après la victoire des Knicks, le Français a clarifié les choses d’emblée.

Il a expliqué que son poids actuel est « exactement le même que la saison dernière », et même « un peu plus bas » que l’an passé. Pour lui, « les gens diront toujours ce qu’ils veulent », mais ces discussions n’ont « aucun impact » sur son travail quotidien ou son ressenti physique.

Officiellement listé à 128,5 kg par la franchise, ce qui en fait l’un des joueurs les plus lourds de la ligue, Yabusele balaie le sujet. Il dit se sentir « en pleine forme », physiquement « au top », et préfère rester concentré sur ce qu’il peut maîtriser. « Je fais ce que j’ai à faire. Je me sens bien et je suis en très bonne condition. » Pour lui, cela suffit comme réponse.

Le terrain, en revanche, raconte un début de saison compliqué. Arrivé pour apporter de l’impact et des tirs en sortie de banc, il peine à trouver un rôle clair dans la rotation dense de Mike Brown. Avec environ 10 minutes de jeu par match, il tourne à 2,7 points de moyenne, loin de ses standards de Philadelphie l’an dernier. L’adresse n’est pas au rendez-vous non plus : 34,9% au tir, 27,6% de loin.

Guerschon Yabusele et les Knicks, ça coince

Interrogé sur ce temps de jeu fluctuant, le Français ne cherche pas d’excuse. Il reconnaît que c’est « difficile » de passer d’un rôle important à une place bien plus réduite, mais il accepte la situation. Il doit « s’adapter » et « faire au mieux dans ce nouveau rôle ». Il insiste d’ailleurs sur un point : il veut simplement être prêt quand une opportunité se présente.

Concernant son tir, Yabusele garde la même lucidité. Il rappelle qu’une saison est faite de hauts et de bas, que l’adresse vient et repart, et qu’il veut juste continuer à travailler pour retrouver du rythme. « Je viens tous les jours à la salle pour shooter, m’améliorer et être prêt quand je rentre en jeu. »

Son message reste donc constant. Il se sent bien physiquement, il travaille, et il veut retrouver sa place par l’effort. Les débats sur son poids, il les laisse dehors. Ce qu’il veut régler, c’est son jeu et sa régularité.