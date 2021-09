Le quatrième frère Antetokounmpo, Alex, se rapproche de la NBA

Trois frères réunis dans un même match NBA, comme les Holiday ou les Antetokounmpo, c'était déjà prodigieux. Et si la fratrie grecque tuait définitivement le game et parvenait à placer un quatrième membre dans la ligue ? Selon le média local Ethnos, Alex Antetokounmpo, le petit dernier du crew athéno-nigérian, pourrait prochainement participer au training camp des Toronto Raptors.

Alex, 20 ans et 2,03 m, évoluait la saison dernière à Murcie après avoir fait son lycée dans le Wisconsin afin d'être proche de son frère, un certain Giannis Antetokounmpo, double MVP NBA et MVP des Finales en titre. Alors que Kostas Antetokounmpo a signé à l'ASVEL et que l'aîné Thanasis est dans le roster des Bucks, le cadet peut-il rêver de NBA lui aussi ?

Dans tous les cas, ce ne sera pas pour tout de suite. Si les choses se passent bien lors du training camp, c'est vraisemblablement en G-League qu'évoluera Alex Antetokounmpo dans un premier temps. Le chemin est un peu plus tortueux que prévu pour lui jusque-là, alors que Giannis avait déclaré il y a quelques années que son petit frère était plus doué que lui.

On a aussi pu apercevoir le garçon en Summer League avec les Sacramento Kings il y a quelques semaines. Pour le moment, difficile de lui prédire un vrai avenir dans la ligue, mais qui sait ?