Le Thunder a aligné un 5 complètement surréaliste

La nuit dernière face aux Raptors, le Oklahoma City Thunder a proposé un cinq majeur bien inhabituel pour une équipe NBA.

Pour rappel, depuis la blessure longue durée de son meilleur joueur, Shai Gilgeous-Alexander, OKC est passé en mode tanking. Sans surprise tant leur accumulation de choix de Draft témoignait déjà de leur volonté de reconstruire.

Le Thunder active le mode tanking, Al Horford première victime

Première victime, Al Horford ne jouera plus de la saison. Le Dominicain a été bon, trop probablement pour une équipe dont l’unique objectif depuis que SGA est blessé est d’obtenir le meilleur choix de Draft possible. Ça, et développer les jeunes de l’effectif en leur donnant beaucoup de temps de jeu.

Chose que le coach Mark Daigneault a pu faire hier, peut-être même au-delà de ses espérances. Son cinq de départ était en effet composé de trois deuxièmes tours de Draft, Theo Maledon, Svi Mykhailiuk et Isaiah Roby. Pour compléter, il a aligné deux joueurs non-draftés : Kenrich Williams et Moses Brown. Surréaliste et probablement inédit.

Il faut dire que deux starters habituels sont out pour blessures, Luguentz Dort et Darius Bazley.

Et le Oklahoma City Thunder peut regarder l’avenir avec optimisme, car cette équipe s’est très bien débrouillée. Un peu trop en fait. Avec Robi (17), Brown (20) et Mykhailiuk (22) au-dessus des 15 pts, un Théo Maledon maladroit (3/16) mais très complet (11, 7 et 6), le Thunder est venu à bout des Raptors.

Pas le meilleur résultat pour la course au first pick. Mais une bonne nouvelle pour le projet à long terme.