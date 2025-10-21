LeBron critiqué par Lou Williams, qui pense aux enfants

Sa vraie-fausse "Decision" d'il y a quelques jours continue d'attirer à LeBron James des critiques, même chez ses anciens collègues de NBA.

Lou Williams avait une réputation de bon vivant lorsqu'il était joueur NBA. L'ancien 6e homme de l'année fréquentait de temps à autre les clubs pour gentlemen et était passé à la postérité pour le ménage à trois qu'il ne cachait absolument pas. Pourtant, celui qui est désormais consultant sur Fan Duel TV peut avoir un petit côté conservateur et prudent lorsqu'il a l'impression que la jeunesse est en péril. C'est ce qu'il a expliqué au sujet de la polémique concernant la fausse "Decision" de LeBron James, qui n'était finalement qu'une annonce de partenariat avec la marque d'alcool Hennessy.

"Le fait qu'il ait fait ça au Boys and Girls Club d'Atlanta (où a été tournée la séquence, NDLR) comme à l'époque de The Decision, ça fait que les gamins sont à nouveau impliqués. Et donc tu as des gamins qui sont là pour entendre sa décision et au final on les invite à une fête Hennessy... Vous voyez où je veux en venir ? Le père et le coach en moi n'ont pas aimé ça".

Chandler Parsons, présent à ses côtés, est même allé jusqu'à dire que LeBron James avait "donné l'impression d'avoir besoin d'attention alors qu'il est la dernière personne à en avoir besoin".

Après les extraits à charge du livre de Yaron Weitzman où on devine l'inimitié de Russell Westbrook pour le "King" après leur aventure commune à Los Angeles, le debut de semaine est rude pour la superstar des Lakers...