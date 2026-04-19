LeBron guide les Lakers vers le gain du game 1

On annonçait les Houston Rockets favoris de cette série du premier tour à l’Ouest, malgré leur statut de tête de série inférieure face aux Los Angeles Lakers. Les blessures de Luka Doncic et Austin Reaves semblaient avoir rebattu les cartes en faveur de Houston. Mais le Game 1, remporté 107-98 par les Lakers, a raconté une toute autre histoire.

Le premier tournant est arrivé avant même l’entre-deux : Kevin Durant, touché au genou à l’entraînement, a été déclaré forfait quelques heures avant le match. Une absence énorme pour Houston, privé de son meilleur scoreur et de son principal point d’ancrage offensif.

Los Angeles en a immédiatement profité. Les Lakers ont pris le contrôle dès le premier quart-temps (33-29), ont imposé leur rythme et n’ont pratiquement jamais couru après le score. Surtout, ils ont affiché une discipline collective remarquable pour une équipe amputée de deux créateurs majeurs.

Le héros inattendu de la soirée se nomme Luke Kennard. L’arrière a signé 27 points avec une adresse précieuse (9/13 au tir) et a puni les aides défensives de Houston toute la soirée. LeBron James a lui encore piloté la rencontre avec 17 points, 12 passes et 8 rebonds, contrôlant le tempo comme seuls les très grands savent le faire. Son panier sur la truffe d’Amen Thompson à un peu plus de 2 minutes de la fin en est une belle preuve.

À l’intérieur, Deandre Ayton a tenu la baraque avec 11 rebonds et quelques paniers précieux à lanfon, pendant que Houston s’enlisait dans une attaque laborieuse. Alperen Sengun a terminé meilleur marqueur texan avec 19 points, mais à 6/19 au tir, symbole d’une soirée compliquée.

Le message envoyé par les Lakers est limpide : même diminués, ils sont toujours vivants. Et si Doncic ou Reaves reviennent plus tôt que prévu, cette série pourrait ne plus ressembler du tout à celle que beaucoup imaginaient.