LeBron James abandonne le numéro 23 pour la saison prochaine !

C'était sans doute prévu bien avant cette saison, mais on ne peut s'empêcher de se dire que l'annonce tombe assez bien vu le besoin de LeBron James de se renouveler. Selon Shams Charania et Tim Cato, la star des Los Angeles Lakers ne portera plus le n°23 la saison prochaine en NBA.

Le King a décidé d'endosser à nouveau un numéro qui lui avait réussi entre 2010 et 2014 à Miami, puisque c'est avec lui qu'il avait remporté ses deux premiers titres de champion en 2012 et 2013, mais aussi l'or olympique avec Team USA : le #6.

LeBron avait déjà envisagé ce changement de maillot à son arrivée à L.A., notamment pour permettre à Anthony Davis de retrouver son #23 des Pelicans, mais des problèmes de production chez Nike avait fait capoté la chose. Davis ne changera a priori pas de numéro pour autant la saison prochaine et conservera le n°3.

A nouveau numéro, nouveau LeBron James pour rebondir après une décevante saison 2021 achevée au 1er tour des playoffs par une défaite contre les Phoenix Suns ?

