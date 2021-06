A-t-on déjà vu LeBron James aussi soûlé par son équipe ?

Plusieurs séquences du game 6 contre Phoenix ont montré un LeBron James agacé et nonchalant. On n'a pas l'habitude de le voir comme ça...

Ca n'a échappé à personne : LeBron James était particulièrement agacé, pour ne pas dire plus, par le déroulement du game 56 entre les Lakers et les Suns. On avait rarement vu le King aussi visiblement dépité et pressé que le calvaire ne prenne fin. Il était clair que LeBron n'avait plus aucune confiance en ses partenaires. Surtout certains d'entre eux.

Juste avant la mi-temps, cette possession où Kyle Kuzma a pris l'initiative de mener la contre-attaque a particulièrement déplu au "Chosen One". On le voit stagner dans sa raquette pendant que ses camarades tentent de développer une action. Mal, certes, mais tout de même...

LeBron chills in the backcourt the entire play as the Lakers attempt to play basketball pic.twitter.com/aRZpxkUiWl — Sex Drugs PicknRoll (@Hoop_Hoop_News) June 4, 2021

Kyle Kuzma, toujours lui, ne savait sans doute pas lui-même ce qu'il faisait sur cette séquence. Elle a en tout cas provoqué une demande de remplacement immédiat de la part de LeBron James...

Dernier moment gênant, cette sortie du terrain sans aller saluer l'adversaire. LeBron n'a clairement pas aimé les bravades de Jae Crowder et de quelques autres membres des Suns, même si on l'a vu poser avec Devin Booker peu après la rencontre. Mais pour l'image de marque, c'était peut être évitable...

LeBron hitting the locker room early to get his excuses ready for his press conference

pic.twitter.com/eGOwcsqMut — Barstool Sports (@barstoolsports) June 2, 2021

Ce sont tous ces indices qui laissent penser que LeBron James ne va pas rester sagement les bras croisés pendant l'été. Que ce soit en se soignant pour arriver à 100% à la reprise ou en tentant d'orchestrer des mouvements en interne, le King sera actif pensant l'intersaison.