Jimmy Butler : Tyler Herro et Kevin Love apprennent d’un fan les détails du trade pendant le match [Vidéo]

Malgré les salaires conséquents, le NBA reste un monde impitoyable pour les joueurs. On l’a vu avec Luka Doncic, tout le monde peut être tradé. Et ce n’importe quand. C’est ainsi que Tyler Herro, Kevin Love, Jaime Jaquez Jr et d’autres joueurs du Miami Heat ont appris les détails du trade de Jimmy Butler en plein match.

Et c’est un fan assis derrière eux qui leur a donné les détails. Pour rappel, dans le cadre de ce gros deal impliquant plusieurs équipes, le Miami Heat, qui a donc envoyé Jimmy Butler aux Warriors, reçoit Andrew Wiggins, Kyle Anderson, PJ Tucker et un premier tour de Draft protégé.

This guy broke the Jimmy Butler trade news to the Heat right now 🤣 (via shantsolmaz/IG) pic.twitter.com/wDUb1hICfx — Overtime (@overtime) February 6, 2025

C’est plutôt amusant de voir Tyler Herro, Kevin Love et Jaime Jaquez Jr apprendre tout ça de cette manière. Mais à y réfléchir, c’est quand même compliqué de rester pro et de jouer son match, alors que ce n’est même pas la franchise qui vous prévient du sort d’un de vos coéquipiers. Surtout que Jimmy Butler n’est pas n’importe quel teammate et qu’ils ont vécu pas mal de choses avec lui. Le compte Instagram de Kevin Love pendant toute la saga était d’ailleurs très intéressant à suivre pendant toute la sage, avec des commentaires décalés et marrants sur la situation.

On notera aussi que Kevin Love est un peu comme nous dans l’histoire. Très vite il demande au fan s’il sait quelle est l’année du premier tour de draft protégé.

En tout cas, le basketball est quand même le seul sport où des fans et des stars peuvent échanger comme ça pendant un match.