LeBron James évoque le record de Kareem Abdul-Jabbar

Ça va être une grande saison pour LeBron James. Non pas parce que c’est l’une des dernières, ni même parce que ses Los Angeles Lakers se sont renforcés avec l’ambition de retrouver les sommets en 2023. L’exercice s’annonce grandiose parce que le King devrait accomplir ce qui semblait impensable : dépasser Kareem Abdul-Jabbar au classement du meilleur marqueur NBA de tous les temps.

« Je n’y pense que lorsque quelqu’un en parle sur les réseaux sociaux. Et je suis impressionné à chaque fois. Je ne me suis jamais concentré sur les records tout au long de ma carrière. J’ai juste cherché à être dans la meilleure condition possible. Être en position de battre l’un des plus grands records NBA, ça rend humble. Je ne vais pas me mettre trop de pression », confie le quadruple MVP.