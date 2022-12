LeBron James adoube le “super gamin” Paolo Banchero

Paolo Banchero ne l'a pas caché : le rookie du Orlando Magic attendait sa première bataille face à LeBron James avec impatience. Bon, le résultat n'a pas été fameux. Les Los Angeles Lakers de LeBron James l'ont facilement et largement emporté (129-110).

Et le grand favori pour le trophée de Rookie de l'année a raté son match : 4 points, 5 rebonds et 3 passes décisives. Une performance loupée très éloignée de ses standards habituels. Pour autant, le natif de Seattle a tout de même reçu les compliments du King.

Car depuis le début de la saison, les performances de Banchero n'ont pas échappé à James.

"Il a été exceptionnel, il joue bien avec la balle. Dans cette ligue, il a démontré qu'il pouvait marquer à trois niveau : dans la peinture, à mi-distance et même à l'extérieur. Et il va seulement devenir de plus en plus fort. A chaque match, à chaque session vidéo.

Toutes ces expériences vont lui servir. Orlando en tient assurément un très bon. En plus, c'est un super gamin. Encore une fois, Orlando a réussi à mettre la main sur un très bon. Ils ont vraiment des choix solides à la Draft. On peut parler de Shaq et de Dwight", a commenté LeBron James face à la presse.