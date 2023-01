LeBron James donne les noms de ceux qui peuvent le dépasser au classement des meilleurs marqueurs

LeBron James va battre un record que l’on pensait imbattable. Il va doubler Kareem Abdul-Jabbar au classement des meilleurs marqueurs de l’Histoire. Il est à moins de 500 points de dépasser la légende NBA. Un accomplissement incroyable. Mais alors que le record n’est pas encore dans sa poche, les journalistes se demandent déjà qui va pouvoir… le battre ! Et le King a déjà quelques idées.

« Le premier nom qui me vient en tête, c’est celui de Kevin Durant. On ne l’appelle pas ‘Easy Money’ sans raison. Il score avec tellement de facilité. Il peut shooter à trois-points, à mi-distance, attaquer la raquette ou convertir 90% de ses lancers. Mais le plus important c’est d’être en bonne santé. On a plein de bons scoreurs, Kyrie, Luka, Embiid, Giannis… mais il faut de la chance aussi. La santé est le plus important. »