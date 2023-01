LeBron James, son analyse claire sur les limites des Lakers

Sans être mauvais, les Los Angeles Lakers ont du mal à gagner et l'ailier LeBron James a été cash dans son analyse de la situation.

4 points, 1 point et 5 points... Voici les écarts des trois dernières défaites des Los Angeles Lakers, qui reste sur une victoire et trois revers sur les quatre derniers matches. Un bilan rageant pour LeBron James et ses partenaires, qui affichent un niveau totalement correct.

Mais diminués par les blessures, les Angelenos ont donc du mal à l'emporter. Avec une ultime défaite face aux Sacramento Kings (111-116). Et sans surprise, le King ressent les limites actuelles de la franchise californienne. Devant la presse, l'ailier a été clair sur la situation des Lakers.

"Nous sommes assurément un club avec zéro marge d'erreur. Ce soir, nous avons joué un bon match, nous avons seulement eu 7 turnovers. Du coup, ça fait 9 turnovers en deux matches, c'est incroyable. Nous n'avons pas été assez sur la ligne, mais je trouve qu'on a plutôt joué un bon basket. Mais nous n'avons quasiment aucune marge d'erreur. Nous sommes limités au niveau des joueurs, tout le monde a quasiment joué sur cette rencontre. Tant que nos joueurs clés ne sont pas revenus, c'est un problème pour nous cette année. Sans AD (Davis), AR (Reaves) et Lonnie (Walker IV), des gars énormes dans notre rotation, nous devons continuer comme ça. Nous ne pouvons pas nous permettre des erreurs", a insisté LeBron James.

Un discours clair. Et un constat plutôt limpide de la réalité des Lakers. On peut aussi penser qu'il s'agit aussi d'un message envoyé à Rob Pelinka sur les limites de cet effectif. Si Los Angeles reste dans le coup, cette équipe a besoin d'une série pour se relancer.

