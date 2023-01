Jabari Smith Jr à LeBron James : « Tu as joué contre mon père »

Pour certains d’entre nom, les débuts de LeBron James en NBA ne semblent pas si lointains. Enfin si, un peu quand même, parce que le King fait partie du décors depuis longtemps maintenant et nous sommes devenus des hommes entre temps. Mais pas SI lointain. Jabari Smith Jr, 19 ans, nous a fichu un sacré coup de vieux en lâchant à LBJ : « Tu as joué contre mon père lors de ton premier match dans la ligue. »

“You played against my dad your first NBA game ever.”

Jabari Smith Jr. just made LeBron feel really old 😂 pic.twitter.com/LbCDpORQub

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 17, 2023