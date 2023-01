Les deux derniers matches du MLK Day NBA

Suns @ Grizzlies : 106-136

Rockets @ Lakers : 132-140

MLK Day : Curry et Poole font splash, Tatum dans l'Histoire

Les Lakers se sont fait peur contre Houston, dans un duel de mal classés à l'Ouest. Revenus au contact dans le money time, les Texans ont dû se résoudre à voir LeBron James, auteur d'un nouveau carton offensif et d'une partie assez monumentale pour un type de 38 ans (48 points, 9 passes, 8 rebonds à 16/26), tracter son équipe vers la victoire après trois défaites de suite.

Le King a inscrit les paniers qu'il fallait dans une fin de partie très décousue où les défenses n'ont pas été d'une efficacité redoutable... Malgré les efforts remarqués d'Alperen Sengun (33 pts, 15 rbds, 6 pds), Houston a perdu pour la 11e fois de suite à L.A. et a permis aux Lakers de se relancer après trois défaites de suite.

Une fois n'est pas coutume, le banc des Lakers a été précieux et plutôt performant avec 60 points. Russell Westbrook (24 pts), Kendrick Nunn (15 pts) et Wenyen Gabriel (14 pts) ont beaucoup apporté.

Il faudra évidemment un peu plus que ça pour que les Angelenos se rapprochent du play-in, mais il est encore temps de déclencher une dynamique de victoires.

- Petit fact intéressant pour LeBron James : les Rockets étaient l'une des deux dernières équipes en NBA contre lesquelles il n'avait pas encore marqué au moins 40 points. C'est chose faite et il ne lui reste plus que les Clippers, qu'il affrontera très prochainement, pour compléter le bingo.

---

- Les Suns continuent de glisser irrémédiablement hors de la zone de play-in... Toujours privés de Devin Booker et Chris Paul, les joueurs de Monty Williams ont sans surprise été séchés pour la troisième fois de suite à Memphis. Les Grizzlies sont eux lancés dans un duel avec Denver pour la première place de l'Ouest et n'ont fait aucun cadeau à leurs visiteurs.

Ja Morant et sa troupe n'ont pas tremblé une seconde et Williams a même pu mettre ses starters au repos sur la majeure partie du 4e quart-temps. Il faut dire que l'écart a un temps atteint les 36 points...

Il s'agit de la 10e victoire de suite pour les Grizzlies et de leur troisième match de suite avec 130 points ou plus au compteur. Même s'il y a un certain héritage de l'ère Grit and Grind, cette équipe est infiniment plus dangereuse offensivement. Ja Morant (29 pts) et Desmond Bane (28 pts) ont fait le gros du boulot en attaque, aidés par Jaren Jackson Jr (18 pts), qui s'est en plus offert 6 contres, pour continuer sa campagne pour le titre de Defensive Player of the Year.

Pour les Suns, c'est la 9e défaite en 10 matches. Ils sont désormais 12e à l'Ouest, ce qui paraissait invraisemblable il n'y a pas si longtemps...