LeBron James se plaint de l’arbitrage sur Twitter

La NBA a tranché suite à la polémique liée à la dernière possession jouée par Russell Westbrook lors du match entre les Philadelphia Sixers et les Los Angeles Lakers. Le meneur californien, stoppé par Joel Embiid et Georges Niang, estime qu’il y avait faute sur lui. Le rapport des deux dernières minutes, qui revient sur toutes les décisions arbitrales, lui a donné tort. Mai ce n’est pas ça qui va apaiser LeBron James.

Le King a réagi à un tweet d’un fan qui évoquait un « énorme scandale » en faisant référence à la manière dont sont sifflés les Lakers. Il a directement cité le tweet en ajoutant donc :

And all year they keep telling me to my face on the court, “I didn’t see it” or “It wasn’t a foul”. It’s not making sense to me seriously! Frustrating as hell man! Anyways keep going Squad! 💜💛👑 https://t.co/tsrlXtJjuO

— LeBron James (@KingJames) January 16, 2023