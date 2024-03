LeBron James, une cheville qui grince sérieusement…

A 39 ans, LeBron James repousse, encore et encore, les limites. Mais à force de tirer sur la corde, son corps le rappelle tout de même parfois à l'ordre. Loin de limiter ses minutes (il s'agissait pourtant du plan en début de saison), l'ailier des Los Angeles Lakers a du mal à enchaîner à cause de sa cheville.

Depuis plusieurs semaines, le King se plait de douleurs récurrentes. Et lors de la défaite face aux Sacramento Kings (120-130) jeudi, il a dû laisser ses coéquipiers en fin de partie à cause de ce problème.

"Ça va aller. C'est juste ma cheville. J'ai été confronté à ça après le All-Star break et après. Je gère ça du mieux que je peux. J'ai joué tout le troisième quart-temps, je me suis assis un peu pour commencer le quatrième, et quand je suis revenu, c'était juste... peu importe.

C'est juste quelque chose que je gère. Certains matches sont meilleurs que d'autres. Je ne l'ai pas senti du tout contre OKC lundi. Et je ne l'ai pas senti avant le quatrième quart-temps sur cette rencontre. Chaque match, chaque jour est différent", a commenté LeBron James pour ESPN.

Problème, les Lakers peuvent difficilement se passer de LBJ. Pour avoir l'espoir d'une qualification directe en Playoffs, l'actuel 10ème de la Conférence Ouest doit pouvoir compter sur LeBron James.

