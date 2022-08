LeBron James, son contrat le plus probable aux Lakers

Comme nous vous l'indiquions ce vendredi, LeBron James a débuté des discussions avec les Los Angeles Lakers pour une prolongation. Eligible à une extension de 97,1 millions de dollars sur 2 ans, l'ailier a prévu de poursuivre les échanges avec ses dirigeants.

Actuellement sous contrat jusqu'en 2023, le King a jusqu'au 30 juin pour prolonger. Dans le cas contraire, il deviendra agent libre. Mais la tendance ne se dirige pas vers ce scénario. Si le natif d'Akron pourrait faire durer les pourparlers afin de disposer d'un moyen de pression sur Rob Pelinka, un accord paraît probable.

En effet, d'après les informations de NBC Sports, James se sent très bien à Los Angeles. Plus important encore, sa famille se sent bien en Californie. Et justement, cet aspect risque de compter énormément dans son choix pour son futur contrat.

Car pour NBC et ESPN, l'ex-joueur des Cleveland Cavaliers a de bonnes chances de parapher un deal d'un an, à 47 millions de dollars en 2023-2024, avec une "player option" en 2024-2025. Pourquoi ? A cause de la Draft 2024 avec un certain Bronny James.

Depuis plusieurs années, LeBron James n'a pas caché son intention de jouer avec son fils en NBA. Et il devrait donc s'assurer d'être maître de son avenir à ce moment-là...

LeBron meilleur scoreur all-time en 2023 ? Voici ce qu’il doit faire pour y arriver