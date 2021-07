On parle souvent à très juste titre de la réussite de Michael Jordan comme businessman après sa fabuleuse carrière de joueur. LeBron James et d'autres ont profité de la vague déclenchée par MJ pour gagner grassement leur vie grâce à leur statut d'icônes de la NBA. LeBron vient de porter la réussite sportive et financière dans des sphères encore jamais explorées pour un joueur de basket.

Selon Forbes, le "King" va devenir le quatrième athlète - et le premier joueur NBA - en activité de l'histoire à devenir milliardaire. LeBron James va rejoindre Tiger Woods, Floyd Mayweather et les rivaux footballistiques Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans ce club très fermé. Sans avoir jamais eu le plus haut salaire annuel de la ligue à l'exception de la saison 2016-2017, LeBron est parvenu à amasser plus de 300 millions de dollars de gains liés au basket, mais aussi et surtout près de 700 millions de dollars de revenus extérieurs.

Michael Jordan perd 500 millions en 2021, mais reste milliardaire

Pour cette année, il va toucher au total 95.4 millions de dollars, donc 64 millions en rapport avec son sponsoring, ses droits d'images et sa participation à l'activité médiatique du groupe Uninterrupted. LeBron James a aussi des actions dans plusieurs business à succès, comme Blaze Pizza, Fenway Sports Group (qui possède Liverpool en Premier League et les Boston Red Sox en MLB) et SpringHill Entertainement.

Encore une fois, il s'agit de revenus générés alors qu'il est toujours en activité. Ce qui signifie, comme on peut l'imaginer, qu'il pourra faire encore plus fort lorsqu'il aura pris sa retraite et pourra consacrer davantage de son temps à ses investissements, l'ampleur de sa fortune pourrait être encore plus ahurissante.

Pour rappel, LeBron James est le joueur NBA à avoir gagné le plus d'argent cumulé avec ses salaires dans l'histoire. Avec 346 millions de dollars, il devance Kevin Garnett (334 millions), Kobe Bryant (323 millions), Chris Paul (299 millions) et Shaquille O'Neal (286 millions).

Sur la saison 2021, la star des Los Angeles jouit "seulement" du 7e salaire en NBA avec 39.2 millions de dollars. C'est Stephen Curry qui mène le bal avec 43 millions, devant Russell Westbrook et Chris Paul (41.3), la paire James Harden-John Wall (41.2) et Kevin Durant (40.1).

