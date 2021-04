Michael Jordan perd 500 millions en 2021, mais reste milliardaire

Michael Jordan est un modèle de réussite. Non seulement il est devenu le GOAT avec les Chicago Bulls, mais l’actuel proprio des Charlotte Hornets est un businessman accompli. Grâce à ses revenus hors terrain et à ses investissements, il est devenu l’un des rares sportifs milliardaires.

Le magazine Forbes vient de publier la liste des personnes les plus riches du monde. Et Michael Jordan est classé n°1931, avec une valorisation nette de 1,6 milliards de dollars. Un montant impressionnant. Mais c’est son « pire » classement depuis 2017.

Ses salaires de joueur ne lui ont rapporté « que » 90 millions de dollars. Mais il a gagné selon Forbes plus de 1,8 milliards avant impôts grâce à ses partenariats avec entre autres des Nike, Hanes ou encore Gatorade, ainsi que ses investissements.

La majorité de sa valorisation vient bien évidemment de ses parts dans Jordan Brand et les Charlotte Hornets. Des Hornets estimés à 1,5 millards suite à la vente d’une portion minoritaire par MJ en 2019. Celui-ci est également co-proprio d’une écurie NASCAR. Il a aussi investi dans la société de paris DraftKings. Et plus récemment, avec d’autres personnalités, NBA ou non, dans la société DapperLabs qui est à l’origine de NBA Top Shot notamment.

Ces chiffres ont beau donner le tournis, Michael Jordan est… en retrait. Cette année, il vaut 500 millions de dollars de moins que l’année passée, ce qui lui a fait perdre 900 places au classement des personnes les plus riches du monde. En 2020, il était en effet 1001ème, avec 2,1 milliards.

MJ est dans la deuxième moitié, en terme de richesses, des propriétaires de franchises NBA. Steve Ballmer (Clippers) est de loin le plus riche de la NBA, avec une valorisation de 68,7 milliards de dollars, soit la 14ème fortune du monde. Le second de la ligue est Joseph Tsai des Brooklyn Nets, avec 11,6 milliards de dollars (#189).

Loin devant Michael Jordan donc. Mais pendant qu’eux commençaient à développer des business depuis tout jeune, MJ était occupé à devenir le meilleur joueur au monde et une icône planétaire, et à faire basculer le sport en général dans une autre dimension. Pas mal non plus…

