LeBron James montre encore une fois son respect pour Dillon Brooks

LeBron James a toujours des louanges à faire à Dillon Brooks avant et après chacun de leurs duels.

LeBron James choisit de rester digne. Dillon Brooks s'amuse souvent à provoquer le King, même s'il salue aussi les performances de ce dernier. La superstar des Los Angeles Lakers répond sur le terrain, comme la nuit dernière avec ses 37 points passés contre les Houston Rockets mais sans rentrer dans l'animosité une fois le match terminé. Le natif d'Akron a chambré le stoppeur canadien après avoir marqué mais il a aussi montré le respect qu'il pouvait avoir pour lui.

"C’est un grand compétiteur. J’aime l’affronter. Il était chaud ce soir, il a été très adroit et leur a permis de rester dans le match. Ils étaient menés de 7 points à un moment et il a mis 2 paniers à trois-points importants pour les ramener dans le quatrième quart-temps. C’est le jeu. Ces jeunes ils me boostent. J’ai besoin de ça."

LeBron James brutalise Dillon Brooks puis le chambre