LeBron James repart en tournée en Chine avec Nike pour célébrer ses 20 ans de partenariat. Mais le spot publicitaire Forever King divise déjà : message inspirant ou storytelling trop appuyé ?

Le nouveau spot de Nike pour annoncer le Forever King Tour de LeBron James a déjà fait réagir. Musique dramatique, images léchées, slogans martelés : “Forever King”. Si certains y voient une célébration méritée de deux décennies de carrière et d’influence, d’autres jugent le ton excessif, presque messianique. Après tout, à 40 ans passés, peut-on vraiment être “roi pour toujours” ?

Derrière cette mise en scène, il y a une tournée bien réelle. Pour la quinzième fois, LeBron sera en Chine avec Nike, à Shanghai et Chengdu. Objectif : encadrer de jeunes basketteurs dans le cadre du programme Nike RISE 2025. Les finalistes bénéficieront de séances de travail mental et physique avec LeBron, avant de disputer un match de prestige face à des équipes EYBL. Un passage de témoin plus symbolique que jamais, puisque la légende NBA approche de la fin de son parcours de joueur.

Cette tournée marque aussi les 20 ans de sa première venue en Asie avec Nike, preuve d’une relation unique entre l’athlète, la marque et le marché chinois. On s’attend par ailleurs à voir dévoiler la LeBron 23, prochaine signature shoe, au cœur de l’événement.

Reste la question : mentorat sincère ou vitrine marketing géante ? Peut-être les deux. LeBron a toujours su mêler business et passion, héritage et commerce. Mais après quinze passages en Chine, le slogan “Forever King” sonne autant comme un hommage que comme une accroche publicitaire.

Finalement, la vraie question est ailleurs : roi pour toujours, peut-être… mais roi de quoi exactement ? Du parquet, de la pub, ou des ventes de sneakers ?