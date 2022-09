LeBron James : “Je déteste toujours Boston”

Parmi les petites pépites du media day, on était passé à côté d'une qui concerne LeBron James. Assis autour du plateau de Spectrum Sports, le King s'est vu demander s'il y avait un joueur qu'il avait détesté par le passé avant de l'apprécier comme coéquipier. Une question évidemment liée à la présence de Patrick Beverley dans le roster des Lakers cette saison.

Dans la réponse du King, il y a eu une balle perdue (ou totalement dirigée) contre une franchise avec laquelle il a souvent croisé le fer dans sa carrière : les Boston Celtics.

"Il y a trois gars avec lesquels j'ai joué, que je détestais avant et adoré quand j'ai été leur coéquipier. Kendrick Perkins est l'un d'entre eux, quand il jouait à Boston. Je déteste toujours Boston. Ne vous méprenez pas. On déteste toujours tous Boston ici".

Teammates LeBron hated playing against but loved as a teammates:

1. “Kendrick Perkins, I hated him in Boston. I still hate Boston. Don’t get that twisted. We all still hate Boston here.” pic.twitter.com/Kylypnoc1s

— . (@KwaniALunis) September 28, 2022