LeBron James explique pourquoi il en a marre de la « culture du un contre un »

Comme prévu, le premier épisode du podcast conjoint de LeBron James et JJ Redick est passionnant. Les deux fanatiques de basket y abordent un paquet de sujet dont la culture du « un contre un » et le côté surfait de l’expression « he has a bag » quand il s’agit d’évoquer les joueurs capables de battre leurs vis-à-vis avec leur arsenal technique.

« Tout le monde parle de ça. ‘I have a bag’. Ou alors pour parler d’un gars qui n’en a pas. Ça me fait vraiment chier. Ce n’est pas parce que vous avez un match-up favorable que c’est le moment de jouer que des un-contre-un. ‘Faisons un un-contre-un’, j’entend que ça. Mais c’est quoi ça ? Ce n’est pas Jordan contre Bird sur Nintendo. C’est du cinq-contre-cinq. Alors, bien sûr, vous pouvez avoir l’opportunité de battre votre adversaire direct. »

« Mais il faut réaliser un truc : la plupart des grandes équipes vont venir en aide et, là, du coup, est-ce que vous pouvez avoir la bonne lecture du jeu ? Si u marques deux fois sur ton match-up favorable, est-ce que tu sais que l’aide défensive va arriver ? Parce que dans ce cas, il faut savoir si elle va venir de la ligne de fond ou de la ligne des lancers-francs. Il faut être prêt. »

« Et ça prend du temps d’apprendre ça. Mais il y a des gars qui ne sont pas intéressés par ça. Ils veulent juste jouer des un-contre-un. J’ai vu des gars sur le terrain qui m’ont déjà dit ‘pourquoi vous faîtes prise-à-deux sur moi ? Laissez-moi jouer mon un-contre-un.’ Mec, t’as mis 40 points. Bien sûr qu’on va faire prise-à-deux. Pas seulement parce que tu es excellent mais aussi parce que je sais qu’aucun de tes coéquipiers n’est en rythme et ils ne vont pas mettre leurs tirs. Et s’il les mettent, chapeau à eux. »

Bien sûr que ça parle à LeBron James – dont certains critiquent parfois son bagage technique sans comprendre toutes les subtilités du jeu du King. Son QI basket est son premier atout. Et il sait bien que faire déjouer une défense, ce n’est pas juste une affaire de duel.