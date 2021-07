LeBron James et Kobe Bryant, Kyle Kuzma voit un point commun

Aux Los Angeles Lakers, l'intérieur Kyle Kuzma a eu l'opportunité d'évoluer avec Kobe Bryant puis LeBron James et a vu un vrai point commun.

Présent aux Los Angeles Lakers depuis 2017, Kyle Kuzma a déjà une belle expérience. Pour le début de sa carrière, l'intérieur a ainsi déjà eu l'opportunité de jouer avec Kobe Bryant puis avec LeBron James. Deux des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA.

Le jeune homme de 25 ans se trouve donc bien placé pour comparer les deux hommes. A l'occasion d'un entretien avec le Bleacher Report, Kuzma a souligné un point commun entre les deux légendes.

"Ce sont évidemment deux personnes différentes, et c'est vraiment difficile de les comparer tous les deux. Ils sont juste tellement différents, mais ils ont une chose en commun : ils sont juste deux gagnants dans la vie. On peut dire qu'ils abordent tout avec un certain type d'enthousiasme, qu'il s'agisse du basket, des affaires, de la vie, de l'entraînement, leur approche de la salle de sport, de leur corps ou de la gym. Ils ont l'enthousiasme des gagnants. Ils sont juste déterminés et optimistes à propos de tout. Leur niveau de confiance est très, très élevé et très, très rare", a ainsi reconnu Kyle Kuzma.

Et on sait que Kyle Kuzma l'a parfois appris à ses dépens... Une mentalité de champion qui avait d'ailleurs forgé la relation entre LeBron James et Kobe Bryant.

LeBron James souligne une similitude entre Kobe Bryant et lui