LeBron James : « Anthony Davis est le visage des Lakers »

Quand les Los Angeles Lakers ont été sacrés champions NBA dans la « bulle » en 2020, plusieurs joueurs de l’équipe considéraient Anthony Davis comme le meilleur joueur du monde. Alors même que LeBron James portait lui aussi les couleurs mauve et or. En fait, même si AD avait peut-être rejoint son aîné en terme de niveau de jeu sur cette campagne, les Angelenos restaient l’équipe du King. Et c’était même sans doute encore le cas l’an dernier, malgré un quadruple MVP de plus en plus proche des quarante ans.

Mais à l’aube d’une nouvelle saison, James semble insister sur l’envie de prendre un rôle un peu moins central. « C’est Anthony Davis le visage de la franchise », assure-t-il lors du Media Day. « On voit tous les numéros retirés par les Lakers, tous les grands joueurs passés par ici. AD est l’un d’entre eux. »

L’ironie, c’est que quand la même question est posée à Davis, il continue de botter en touche : « C’est l’équipe des Lakers. Je joue pour les Lakers. » Même s’il est souvent excellent sur le terrain, l’intérieur All-Star n’a encore jamais su assumer pleinement ses nouvelles responsabilités en termes de leadership. Et ce n’est pas seulement une question de donner de la voix ou d’avoir le charisme nécessaire pour rallier ses coéquipiers. Même dans le jeu, Anthony Davis peut parfois être un peu « absent » sur certains matches en attaque et inarrêtable sur d’autres.

Il a déjà fêté ses 30 ans et il est peu probable de l’imaginer changer complètement ses instincts. Être un franchise player n’est peut-être pas complètement dans sa nature, même s’il est capable d’être le meilleur joueur d’une équipe qui va très loin. Du coup, LeBron James et, Austin Reaves – sur certaines séquences – devront se partager ce statut un peu abstrait avec Davis. Chacun aura ses moments.

En tout cas, les déclarations de LeBron James laissent penser que, comme il avait déjà commencé à le faire en playoffs, il est possible que le jeu passe moins souvent par lui. Logique, à bientôt 39 ans.

