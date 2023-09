Pour limiter le load management, la NBA a approuvé un règlement plus strict, avec des exceptions pour protéger certains comme LeBron James.

La NBA veut reprendre le contrôle de la situation. Pour garantir un "produit" de qualité au public, la Ligue a décidé de durcir le ton concernant le "load management". L'objectif ? Empêcher la mise au repos des stars, comme LeBron James, Kevin Durant ou encore Stephen Curry, trop systématique pour éviter le désintérêt des fans.

Les grandes lignes du nouveau règlement sont simples selon ESPN : plus de repos pour deux stars dans le même match, les stars doivent jouer les matches sur l'antenne nationale, limiter les rencontres ratées à l'extérieur, éradiquer les fins de saison anticipées. Pour imposer de telles consignes, la NBA a également prévu de lourdes amendes.

Mais bien évidemment, il existe des exceptions ! Outre des circonstances atténuantes pour des joueurs habitués aux blessures ou des raisons personnelles, certains joueurs vont disposer d'un statut particulier.

En effet, pour les vétérans de 35 ans ou plus (au début de la saison), ou ceux qui ont joué plus de 34 000 minutes ou plus de 1 000 matches en carrière, les franchises peuvent demander une autorisation, au moins une semaine en l'avance, pour les protéger en back-to-back. Peu importe les circonstances, mais il faudra apporter une justification.

Dans cette catégorie, plusieurs stars sont éligibles : Chris Paul, Mike Conley, Curry, Durant, LeBron James, DeMar DeRozan et James Harden. Une aubaine pour les mettre au repos sans s'exposer à des sanctions...

LeBron sauveur de la nation, fin du load management en vue ?