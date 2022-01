LeBron James rejoint Michael Jordan dans l’histoire de la NBA !

LeBron James vient de fêter ses 37 ans, mais continue d'enchaîner les performances XXL. Ces dernières semaines, l'ailier des Los Angeles Lakers, malgré les résultats décevants de son équipe, multiplient les grosses copies.

Et la nuit dernière, lors de la victoire contre les Portland Trail Blazers (139-106), le King a sorti sa meilleure prestation de la saison : 43 points. Avec une telle performance, le natif d'Akron fait tout simplement l'histoire de la NBA.

En effet, au sein de cette Ligue, un seul autre joueur de plus de 35 ans a réussi à boucler un match avec plus de 40 points sans le moindre turnover : Michael Jordan. Un accomplissement forcément particulier pour LBJ, qui n'a jamais caché son envie de "chasser" His Airness.

Mais ce n'est pas tout ! James a donc compilé plus de 40 points (avec plus de 5 tirs primés) et plus de 10 rebonds en moins de 30 minutes (29). Et pour le coup, il s'agit d'une performance unique dans l'histoire de la NBA !

Il commence à être difficile de trouver des mots pour définir les exploits de LeBron James. Parvenir à évoluer à un tel niveau après 19 années dans la Ligue représente une longévité exceptionnelle. Du jamais vu...

LeBron James joins Michael Jordan (3x) as the only players aged 35 or older to drop 40 points on 0 turnovers in a game. pic.twitter.com/LLN7dgDoql — StatMuse (@statmuse) January 1, 2022

