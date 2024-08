Le coup parfait pour LeBron James. Pour s'offrir une dernière aventure avec Team USA, le King a été à l'origine de la réunion des superstars américaines pour ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Un tournoi terminé avec une médaille d'or remportée face à la France (98-87) ce samedi.

Et à 39 ans, l'ailier des Los Angeles Lakers a encore affiché une compétitivité assez incroyable. Désormais triple-champion olympique, LBJ a compilé 17 points, 10,2 passes décisives et 8,2 rebonds de moyenne. Le tout avec des performances marquantes : son triple-double en demi-finale face à la Serbie, on son impact en finale.

Logiquement, James a donc été nommé MVP des JO. Une récompense supplémentaire dans l'incroyable carrière du natif d'Akron. Un nouveau symbole de sa folle longévité. Sans une phase de groupes poussive, Stephen Curry, incroyable face aux Serbes et aux Français, aurait probablement remporter cette distinction individuelle.

Le meneur américain figure tout de même dans le meilleur 5 de la compétition, avec LeBron James bien sûr. On retrouve également l'arrière allemand Denis Schröder, l'intérieur serbe Nikola Jokic... et le prodige français Victor Wembanyama.

A 20 ans, le Tricolore, nommé meilleur jeune de la compétition, a déjà marqué les esprits. Auteur d'une grosse copie en finale, l'intérieur des San Antonio Spurs termine ce tournoi à 15,8 points, 9,7 rebonds, 3,3 passes décisives, 2 interceptions et 1,7 contre de moyenne !

Un impact déjà énorme. Et un vrai rendez-vous avec l'avenir.

Rendez-vous dans quatre ans